Пицца Митино заказать - бесплатная доставка пиццы бургеров суши и роллов от dompizzi по тел: 8(495)796-11-46

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при заказе от — в подарок выбери Кока-Колу 0,5 л. либо роллы Сяки-маки с лососем. 1300 рублей
при заказе двух пицц 42 см. Кока кола 1 л. в подарок. Заказ не разделяется! Один заказ — один бонус.
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пн-вс с 10:00 до 03:00 Оплата наличными курьеру
Также есть возможность оплаты картой сбербанк онлайн.
Время доставки в среднем составляет от 40 минут, в зависимости от Вашего района и степени загруженности дорог.
Иногда случаются, пробки, большая загруженность заказов и другие, совершенно непредсказуемые обстоятельства, которые усложняют своевременную доставку.
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Заказы принимаются по телефону или через сайт
В любой район Митино
Пицца
Пицца 42 см
1 150 г
Барбекю 42 см
Соус
«Техасский Барбекю», ветчина, колбаса «Пепперони», куриная грудка, бекон, сыр «Моцарелла», зелень.
790
Р
1 280 г
Вегетарианская 42 см
Пицца соус, лук, шампиньоны, болгарский перец, помидоры, маслины, сыр
«Моцарелла», зелень.
590
Р
1 120 г
Восточная 42 см
Пицца соус, пряная куриная грудка, лук красный, маринованные огурцы, сыр
«Моцарелла».
620
Р
1 050 г
Гавайская 42 см
Фирменный томатный соус, кусочки сочной ветчины, маринованные ананасы, сыр
«Моцарелла».
590
Р
1 250 г
Грибная Поляна 42 см
Наш фирменный сливочный соус, свежие грибы шампиньоны, сыр
«Моцарелла», свежая зелень.
720
Р
1 320 г
Деревенская 42 см
Пицца соус, свинина, лук, чеснок, грибы шампиньоны, бекон, лук красный, зелень, сыр
«Моцарелла».
790
Р
1 440 г
Дом-Пицца 42 см
Пицца соус, бекон, сыр
«Моцарелла», говядина, куриная грудка, болгарский перец, помидоры, шампиньоны.
830
Р
1 080 г
Домашняя 42 см
Фирменный томатный соус, ветчина, шампиньоны, свежие помидоры, сыр
«Моцарелла», свежая зелень.
640
Р
1 290 г
Евро-Пицца 42 см
Пицца соус, лук, колбаса салями, ветчина, говядина, шампиньоны, сыр
«Моцарелла», зелень.
770
Р
1 080 г
Классическая 42 см
Пицца соус, кусочки сочной ветчины, грибы шампиньоны, колбаса
«Салями», сыр «Моцарелла».
640
Р
1 335 г
Королева морей 42 см
Соус
«Тар-тар», мидии, креветки, кальмары, осьминоги, сыр «Моцарелла», зелень, долька лимона.
850
Р
870 г
Маргарита 42 см
Классическая итальянская пицца с сыром
«Моцарелла» на нашем фирменном томатном соусе.
460
Р
1 330 г
Мясное Ассорти 42 см
Пицца соус, говядина, свинина, куриная грудка, бекон, помидор, сыр
«Моцарелла», зелень.
890
Р
1 310 г
Мясной Рай 42 см
Пицца соус, пряная курица, бекон, ветчина, колбаса
«Салями», шампиньоны, помидоры, сыр «Моцарелла», зелень.
780
Р
1 050 г
Охотничья пицца 42 см
Пицца соус, охотничьи колбаски, огурцы соленые, лук репчатый, помидоры, сыр
«Моцарелла».
720
Р
1 090 г
Пепперони 42 см
Фирменный томатный соус, колбаса
«Пепперони», свежие грибы шампиньоны, сыр «Моцарелла».
690
Р
1 330 г
Пицца закрытая Аппетитная 42 см
Пицца соус, бекон, кусочки сочной ветчины, колбаса пепперони, свежие помидоры, сыр
«Моцарелла».
810
Р
1 200 г
Пицца летняя 42 см
Соус
«Шеф» (майонез, соус «Соевый», чеснок, зелень) помидоры, грудка куриная, огурцы свежие, сыр «Моцарелла».
670
Р
1 000 г
Пицца с ветчиной и сыром
Соус
«Шеф» (майонез, соус «Соевый», чеснок, зелень) помидоры, грудка куриная, огурцы свежие, сыр «Моцарелла».
550
Р
1 380 г
Столичная 42 см
Пицца соус, помидоры, лук, чеснок, зелень, бекон, колбаса
«Пепперони», грибы, куриная грудка, сыр «Пармезан» и «Моцарелла».
860
Р
1 250 г
Супер-суприм 42 см
Пицца соус, колбаса
«Салями», грибы, говядина, лук, болгарский перец, ветчина, помидоры, сыр «Моцарелла», зелень.
720
Р
1 170 г
Сырцеедка 42 см
Пицца соус, пепперони, помидоры, сыры:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер», «Эмменталь».
810
Р
1 185 г
Тропическая 42 см
Пицца соус, острый перец халапеньо, пряная куриная грудка, маринованные ананасы, сыр
«Моцарелла».
610
Р
1 160 г
Цезарь с креветками 42 см
Цезарь-соус, креветки, салат айсберг, помидоры, сухари, зелень, сыр
«Моцарелла» и сыр «Пармезан».
750
Р
1 160 г
Цезарь с курицей 42 см
Соус
«Цезарь», куриная грудка с паприкой, салат айсберг, помидоры, сухари, зелень, сыр «Моцарелла» и сыр «Пармезан».
750
Р
1 300 г
Цезарь с лососем 42 см
Фирменный сливочный соус, свежий лосось, помидоры, салат
«Айсберг», сыр «Моцарелла».
850
Р
1 080 г
Четыре сезона 42 см
Пицца соус, ¼ пиццы
«4 сыра», ¼ пиццы «Вегетарианская», ¼ пиццы «Пепперони», ¼ пиццы «Деревенская».
780
Р
960 г
Четыре сыра 42 см
Пицца на фирменном томатном соусе с сыром:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер» и «Эмменталь».
680
Р
Пицца 32 см
790 г
Барбекю 32 см
Соус
«Техасский Барбекю», ветчина, колбаса «Пепперони», куриная грудка, бекон, сыр «Моцарелла», зелень.
600
Р
815 г
Вегетарианская 32 см
Пицца соус, лук, шампиньоны, болгарский перец, помидоры, маслины, сыр
«Моцарелла», зелень.
460
Р
700 г
Восточная 32 см
Пицца соус, пряная куриная грудка, лук красный, маринованные огурцы, сыр
«Моцарелла».
510
Р
690 г
Гавайская 32 см
Фирменный томатный соус, кусочки сочной ветчины, маринованные ананасы, сыр
«Моцарелла».
440
Р
800 г
Грибная Поляна 32 см
Наш фирменный сливочный соус, свежие грибы шампиньоны, сыр
«Моцарелла», свежая зелень.
550
Р
900 г
Деревенская 32 см
Пицца соус, свинина, лук, чеснок, грибы шампиньоны, бекон, лук красный, зелень, сыр
«Моцарелла».
580
Р
950 г
Дом-Пицца 32 см
Пицца соус, бекон, сыр
«Моцарелла», говядина, куриная грудка, болгарский перец, помидоры, шампиньоны.
630
Р
680 г
Домашняя 32 см
Фирменный томатный соус, ветчина, шампиньоны, свежие помидоры, сыр
«Моцарелла», свежая зелень.
510
Р
830 г
Евро-Пицца 32 см
Пицца соус, лук, колбаса салями, ветчина, говядина, шампиньоны, сыр
«Моцарелла», зелень.
590
Р
630 г
Классическая 32 см
Пицца соус, кусочки сочной ветчины, грибы шампиньоны, колбаса
«Салями», сыр «Моцарелла».
490
Р
870 г
Королева морей 32 см
Соус
«Тар-тар», мидии, креветки, кальмары, осьминоги, сыр «Моцарелла», зелень, долька лимона.
620
Р
520 г
Маргарита 32 см
Классическая итальянская пицца с сыром
«Моцарелла» на нашем фирменном томатном соусе.
360
Р
890 г
Мясное Ассорти 32 см
Пицца соус, говядина, свинина, куриная грудка, бекон, помидор, сыр
«Моцарелла», зелень.
650
Р
830 г
Мясной Рай 32 см
Пицца соус, пряная курица, бекон, ветчина, колбаса
«Салями», шампиньоны, помидоры, сыр «Моцарелла», зелень.
680
Р
900 г
Охотничья пицца 32 см
Пицца соус, охотничьи колбаски, огурцы соленые, лук репчатый, помидоры, сыр
«Моцарелла».
570
Р
720 г
Пепперони 32 см
Фирменный томатный соус, колбаса
«Пепперони», свежие грибы шампиньоны, сыр «Моцарелла».
570
Р
900 г
Пицца закрытая Аппетитная 32 см
Пицца соус, бекон, кусочки сочной ветчины, колбаса пепперони, свежие помидоры, сыр
«Моцарелла».
700
Р
800 г
Пицца летняя 32 см
Соус
«Шеф» (майонез, соус «Соевый», чеснок, зелень) помидоры, грудка куриная, огурцы свежие, сыр «Моцарелла».
500
Р
600 г
Пицца с ветчиной и сыром
Пицца соус, ветчина, сыры:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер», «Эмменталь».
480
Р
900 г
Столичная 32 см
Пицца соус, помидоры, лук, чеснок, зелень, бекон, колбаса
«Пепперони», грибы, куриная грудка, сыр «Пармезан» и «Моцарелла».
670
Р
840 г
Супер-суприм 32 см
Пицца соус, колбаса
«Салями», грибы, говядина, лук, болгарский перец, ветчина, помидоры, сыр «Моцарелла», зелень.
620
Р
780 г
Сырцеедка 32 см
Пицца соус, пепперони, помидоры, сыры:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер», «Эмменталь».
590
Р
780 г
Тропическая 32 см
Пицца соус, острый перец халапеньо, пряная куриная грудка, маринованные ананасы, сыр
«Моцарелла».
510
Р
790 г
Цезарь с креветками 32 см
Цезарь-соус, креветки, салат айсберг, помидоры, сухари, зелень, сыр
«Моцарелла» и сыр «Пармезан».
700
Р
790 г
Цезарь с курицей 32 см
Соус
«Цезарь», куриная грудка с паприкой, салат айсберг, помидоры, сухари, зелень, сыр «Моцарелла» и сыр «Пармезан».
600
Р
870 г
Цезарь с лососем 32 см
Фирменный сливочный соус, свежий лосось, помидоры, салат
«Айсберг», сыр «Моцарелла».
700
Р
700 г
Четыре сезона 32 см
Пицца соус, ¼ пиццы
«4 сыра», ¼ пиццы «Вегетарианская», ¼ пиццы «Пепперони», ¼ пиццы «Деревенская».
580
Р
620 г
Четыре сыра 32 см
Пицца на фирменном томатном соусе с сыром:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер» и «Эмменталь».
570
Р
Пицца 28 см
510 г
Барбекю 28 см
Соус
«Техасский Барбекю», ветчина, колбаса «Пепперони», куриная грудка, бекон, сыр «Моцарелла», зелень.
490
Р
500 г
Вегетарианская 28 см
Пицца соус, лук, шампиньоны, болгарский перец, помидоры, маслины, сыр
«Моцарелла», зелень.
330
Р
510 г
Восточная 28 см
Пицца соус, пряная куриная грудка, лук красный, маринованные огурцы, сыр
«Моцарелла».
370
Р
490 г
Гавайская 28 см
Фирменный томатный соус, кусочки сочной ветчины, маринованные ананасы, сыр
«Моцарелла».
340
Р
500 г
Грибная Поляна 28 см
Наш фирменный сливочный соус, свежие грибы шампиньоны, сыр
«Моцарелла», свежая зелень.
440
Р
510 г
Деревенская 28 см
Пицца соус, свинина, лук, чеснок, грибы шампиньоны, бекон, лук красный, зелень, сыр
«Моцарелла».
470
Р
560 г
Дом-Пицца 28 см
Пицца соус, бекон, сыр
«Моцарелла», говядина, куриная грудка, болгарский перец, помидоры, шампиньоны.
500
Р
500 г
Домашняя 28 см
Фирменный томатный соус, ветчина, шампиньоны, свежие помидоры, сыр
«Моцарелла», свежая зелень.
380
Р
510 г
Евро-Пицца 28 см
Пицца соус, лук, колбаса салями, ветчина, говядина, шампиньоны, сыр
«Моцарелла», зелень.
430
Р
490 г
Классическая 28 см
Пицца соус, кусочки сочной ветчины, грибы шампиньоны, колбаса
«Салями», сыр «Моцарелла».
360
Р
500 г
Королева морей 28 см
Соус
«Тар-тар», мидии, креветки, кальмары, осьминоги, сыр «Моцарелла», зелень, долька лимона.
450
Р
450 г
Маргарита 28 см
Классическая итальянская пицца с сыром
«Моцарелла» на нашем фирменном томатном соусе.
310
Р
570 г
Мясное Ассорти 28 см
Пицца соус, говядина, свинина, куриная грудка, бекон, помидор, сыр
«Моцарелла», зелень.
480
Р
560 г
Мясной Рай 28 см
Пицца соус, пряная курица, бекон, ветчина, колбаса
«Салями», шампиньоны, помидоры, сыр «Моцарелла», зелень.
480
Р
560 г
Охотничья пицца 28 см
Пицца соус, охотничьи колбаски, огурцы соленые, лук репчатый, помидоры, сыр
«Моцарелла».
410
Р
500 г
Пепперони 28 см
Фирменный томатный соус, колбаса
«Пепперони», свежие грибы шампиньоны, сыр «Моцарелла».
370
Р
640 г
Пицца закрытая Аппетитная 28 см
Пицца соус, бекон, кусочки сочной ветчины, колбаса пепперони, свежие помидоры, сыр
«Моцарелла».
550
Р
550 г
Пицца летняя 28 см
Соус
«Шеф» (майонез, соус «Соевый», чеснок, зелень) помидоры, грудка куриная, огурцы свежие, сыр «Моцарелла».
400
Р
400 г
Пицца с ветчиной и сыром
Соус
«Шеф» (майонез, соус «Соевый», чеснок, зелень) помидоры, грудка куриная, огурцы свежие, сыр «Моцарелла».
400
Р
510 г
Столичная 28 см
Пицца соус, помидоры, лук, чеснок, зелень, бекон, колбаса
«Пепперони», грибы, куриная грудка, сыр «Пармезан» и «Моцарелла».
480
Р
520 г
Супер-суприм 28 см
Пицца соус, колбаса
«Салями», грибы, говядина, лук, болгарский перец, ветчина, помидоры, сыр «Моцарелла», зелень.
440
Р
495 г
Сырцеедка 28 см
Пицца соус, пепперони, помидоры, сыры:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер», «Эмменталь».
450
Р
500 г
Тропическая 28 см
Пицца соус, острый перец халапеньо, пряная куриная грудка, маринованные ананасы, сыр
«Моцарелла».
350
Р
550 г
Цезарь с креветками 28 см
Цезарь-соус, креветки, салат айсберг, помидоры, сухари, зелень, сыр
«Моцарелла» и сыр «Пармезан».
510
Р
500 г
Цезарь с курицей 28 см
Соус
«Цезарь», куриная грудка с паприкой, салат айсберг, помидоры, сухари, зелень, сыр «Моцарелла» и сыр «Пармезан».
430
Р
500 г
Цезарь с лососем 28 см
Фирменный сливочный соус, свежий лосось, помидоры, салат
«Айсберг», сыр «Моцарелла».
510
Р
500 г
Четыре сезона 28 см
Пицца соус, ¼ пиццы
«4 сыра», ¼ пиццы «Вегетарианская», ¼ пиццы «Пепперони», ¼ пиццы «Деревенская».
450
Р
500 г
Четыре сыра 28 см
Пицца на фирменном томатном соусе с сыром:
«Моцарелла», «Дор-Блю», «Чеддер» и «Эмменталь».
420
Р
Бургеры
280 г
Blackбургер
Блю чиз соус, рубленая телятина, чеддер, помидоры, айсберг.
260
Р
280 г
Бургер шеф
Чесночный соус, рубленая телятина, креветки тигровые, чеддер, помидоры.
260
Р
260 г
Чизбургер
Барбекю соус, рубленая телятина, сыр чеддер, огурцы маринованные, айсберг.
200
Р
260 г
Чикенбургер
Сливочный соус, куриная грудка, бекон, помидоры, айсберг.
180
Р
Сендвичи
220 г
Ролл с ветчиной и сыром
Лепешка тартилья, чесночный соус, ветчина, сыр гауда, помидоры, айсберг.
150
Р
220 г
Ролл с куриной грудкой и сыром
Лепешка тартилья, чесночный соус, куриная грудка, сыр гауда, помидоры, айсберг.
150
Р
190 г
Сендвич с Ветчиной
Тостовый хлеб, соус сливочный, ветчина, айсберг, помидоры.
140
Р
190 г
Сендвич с Курицей
Тостовый хлеб, соус сливочный, куриная грудка, айсберг, помидоры.
140
Р
Роллы
Классические роллы
185 г
Калифорния с креветкой
Авокадо, икра Масага, креветки, майонез, нори, огурцы свежие, рис.
8 шт.
260
Р
180 г
Калифорния с лососем
Лосось слабосоленый, авокадо, свежий огурец, майонез, икра
«Масаго». 6 шт.
300
Р
170 г
Канада
Угорь, авокадо, свежий огурец, лосось, сыр
«Филадельфия». 6 шт.
330
Р
145 г
Касан
Авокадо, свежий огурец, угорь, стружка тунца, лосось.
6 шт.
240
Р
150 г
Найт ролл
Копченый лосось, авокадо, свежий огурец, сыр
«Филадельфия», икра «Масаго». 6 шт.
320
Р
120 г
Сяке маки
Рис, нори, лосось слабосоленый.
6 шт.
170
Р
120 г
Унаги маки
Угорь, рис, свежий огурец.
6 шт.
230
Р
180 г
Филадельфия
Рис, нори, сыр
«Филадельфия», свежий огурец, лосось слабосоленый. 8 шт.
360
Р
180 г
Шеф току сен ролл
Соус
«Унаги», рис, нори, сыр сливочный, икра «Масаго», огурец, угорь копченый, кунжут. 6 шт.
320
Р
150 г
Эдо рору
Тунец, лосось, авокадо, икра
«Тобико». 6 шт.
260
Р
120 г
Ясай маки
Свежий огурец, перец, помидор, листья салата, сыр
«Филадельфия». 8 шт.
170
Р
Фирменные роллы
150 г
Аляска лайт
Крабовые палочки, кунжут, свежий огурец, авокадо, лосось, сыр
«Филадельфия». 6 шт.
250
Р
170 г
Балтимор лайт
Авокадо, крабовые палочки, жареный лосось, соус
«Хот», икра «Масаго». 8 шт.
190
Р
170 г
Калифорния лайт
Крабовые палочки, сыр
«Филадельфия», авокадо, икра «Масаго». 6 шт.
190
Р
160 г
Кунсей темпура
Копченый лосось, крабовые палочки, сыр Филадельфия, обжаренные в панировке.
8 шт.
220
Р
150 г
Окинава рору
Огурец, авокадо, жареный лосось, икра Масаго, соус Хот.
6 шт.
170
Р
170 г
Осака рору
Огурец, авокадо, жареный лосось, икра
«Масаго», стружка тунца. 6 шт.
150
Р
120 г
Ролл Киото
Рис, нори, жареный лосось, свежий огурец.
6 шт.
120
Р
120 г
Ролл с авокадо
Рис, нори, авокадо.
6 шт.
120
Р
120 г
Ролл с огурцом
Рис, нори, свежий огурец.
6 шт.
120
Р
150 г
Сяке темпура ролл
Угорь, лосось, авокадо, обжаренные в панировке.
8 шт.
250
Р
150 г
Унаги темпура
Угорь, крабовые палочки, салат, спайс-соус, обжаренные в панировке.
8 шт.
240
Р
150 г
Филадельфия лайт
Лосось, омлет, сыр
«Филадельфия», авокадо. 6 шт.
25
Р
150 г
Фьюжн
Крабовые палочки, жареный лосось, стружка тунца.
6 шт.
155
Р
150 г
Хоккайдо
Копченый лосось, крабовые палочки, сыр
«Филадельфия», кунжут. 6 шт.
185
Р
150 г
Цезарь ролл
Куриная грудка с паприкой, соус
«Цезарь», салат, сыр «Пармезан», кунжут. 6 шт.
175
Р
Запеченные роллы
140 г
Горячий лосось
Лосось слабосоленый, свежий огурец, японский омлет, соус
«Хот». 6 шт.
185
Р
140 г
Горячий ролл калифорния
Крабовые палочки, авокадо, свежий огурец, икра
«Масаго», соус «Хот». 6 шт.
215
Р
140 г
Гребешок и лосось
Гребешок, лосось слабо соленый, японский омлет, соус
«Хот». 6 шт.
220
Р
140 г
Ниппон рору
Крабовые палочки, жареная кожа лосося, огурец, омлет, соус
«Хот». 6 шт.
155
Р
180 г
Пицца суши ролл
Краб, лосось, авокадо, сыр
«Филадельфия», обжаренные в кляре до хруста. 6 шт.
320
Р
140 г
С креветкой и угрем
Креветки, угорь, свежий огурец, икра
«Масаго», соус «Хот». 6 шт.
270
Р
140 г
Эби Тен Рору
Креветка, свежий огурец, листья салата, икра
«Масаго», соус «Хот». 6 шт.
250
Р
Острые роллы
150 г
Спайс ролл лосось
Лосось, авокадо, кунжут, спайс-соус.
6 шт.
240
Р
150 г
Спайс ролл тунец
Тунец, авокадо, свежий огурец, стружка тунца, острый соус.
6 шт.
200
Р
150 г
Спайс ролл угорь
Угорь, свежий огурец, кунжут, спайс-соус.
6 шт.
200
Р
150 г
Спайс ролл эби
Креветки, свежий огурец, салат
«Айсберг», кунжут, спайс-соус. 6 шт.
210
Р
Асорти
680 г
Ассорти Изуми
Калифорния-лайт, Филадельфия-лайт, Аляска-лайт, Балтимор-лайт. + 1 набор
(Васаби, имбирь и соевый соус) 26 шт.
730
Р
1 595 г
Ассорти Касуми
Филадельфия лайт, Калифорния лайт, Кунсей темпура ролл, ролл Хоккайдо, Ролл Цезарь, Сяке-маки, Аляска лайт, Окинава рору, ролл с креветкой и угрем, ролл горячий лосось, горячий ролл Калифорния. + 3 набора
(Васаби, имбирь и соевый соус) 64 шт.
1 700
Р
960 г
Ассорти Найт
Сяке маки, Балтимор лайт, Аляска лайт ролл, Горячий лосось, Калифорния лайт, Филадельфия лайт. + 2 набор
(Васаби, имбирь и соевый соус) 36 шт.
850
Р
480 г
Ассорти Сакура
Цезарь ролл, Фьюжн, Калифорния лайт. + 1 набор
(Васаби, имбирь и соевый соус) 18 шт.
440
Р
640 г
Ассорти Фунэ
Ролл киото, Филадельфия лайт, Калифорния лайт, Кунсей темпура. + 1 набор
(Васаби, имбирь и соевый соус) 24 шт.
740
Р
680 г
Горячее ассорти
Роллы с креветкой, Сяке темпура, Унаги темпура, Ниппон ролл. + 1 набор
(Васаби, имбирь и соевый соус) 28 шт.
700
Р
2 320 г
Мульти сэт
Пицца Мясное Ассорти 32 см.+ пицца Цезарь с курицей 32 см. + роллы Ассорти Изуми + 1 набор
(Васаби, имбирь и соевый соус) Ролл в сети 26 шт.
1 720
Р
Суши
Классические суши
Острые суши
35 г
Суши спайс Магуро
90
Р
35 г
Суши спайс Сяке
60
Р
35 г
Суши спайс Унаги
90
Р
Салаты
300 г
Греческий
Свежие овощи и брынза, маслины, помидоры, перец болгарский окропленные оливковым маслом.
300
Р
250 г
Куриный
Куриная грудка жареная с паприкой, ананасы, майонез, орех грецкий, зелень.
180
Р
220 г
Салат из свежих овощей
Салат
«айсберг», огурцы свежие, перец болгарский, томаты, лук красный, масло растительное, соус «соевый».
220
Р
220 г
Цезарь с креветками
Листья салата, креветки в соусе Цезарь, гренки, свежие помидоры, сыр Пармезан.
300
Р
230 г
Цезарь с курицей
Листья салата, куриное филе в соусе Цезарь, гренки, помидоры, сыр Пармезан.
240
Р
210 г
Цезарь с лососем
Лосось х/к, сыр пармезан, помидоры черри, салат айсберг, соус цезарь, сухарики пшеничные, зелень.
280
Р
250 г
Шеф салат
Листья салата айсберг, куриное филе, ветчина, яйцо, помидоры, болгарский перец, сыр, грибы, фирменная заправка.
280
Р
Закуски
130 г
Картофель по деревенски
Молодой картофель обжаренный во фритюре.
120
Р
130 г
Картофель фри
Кусочки картофеля, обжаренные в растительного масла.
120
Р
250 г
Крылышки Аппетитные
Нежные аппетитные куриные крылышки в панировке.
8 шт.
300
Р
250 г
Крылышки Буффало
Крылышки, обжаренные во фритюре, в остром соусе — Техасский Барбекю.
8 шт.
300
Р
125 г
Куриные наггетсы
Куриное филе в панировке, обжаренное во фритюре. + соус на выбор.
8 шт.
250
Р
125 г
Луковые кольца
Луковые кольца в панировке, обжаренные во фритюре.
8 шт.
175
Р
130 г
Сырные палочки
Сыр гауда, в хрустящей панировке.
7 шт.
250
Р
Десерты
160 г
Торт Клубничный
170
Р
130 г
Чизкейк - Нью-Йорк
150
Р
Напитки
Напитки
1,00 л
Байкал - стекло
120
Р
1,00 л
Дюшес - стекло
120
Р
1,00 л
Сок апельсиновый J7
130
Р
1,00 л
Сок яблочный J7
130
Р
1,00 л
Тархун - стекло
120
Р
Соусы
1 шт
Heinz Кисло-сладкий
30
Р
120 г
Набор для ролл
60
Р
Добавки
60 г
Болгарский перец
60
Р
60 г
Охотничьи колбаски
90
Р
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8(495)796-11-46
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