Пицца Митино заказать - бесплатная доставка пиццы бургеров суши и роллов от dompizzi по тел: 8(495)796-11-46

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— в подарок выбери Кока-Колу 0,5 л. либо роллы Сяки-маки с лососем. при заказе двух пицц 42 см. Кока кола 1 л. в подарок. Заказ не разделяется! Один заказ — один бонус. Режим работы, время доставки и оплата Заказы принимаются по телефону или через сайт × Режим работы, время доставки и оплата Мы работаем только на доставку: пн-вс с 10:00 до 03:00 Оплата наличными курьеру Также есть возможность оплаты картой сбербанк онлайн. Время доставки в среднем составляет от 40 минут, в зависимости от Вашего района и степени загруженности дорог. Иногда случаются, пробки, большая загруженность заказов и другие, совершенно непредсказуемые обстоятельства, которые усложняют своевременную доставку. В таких случаях наши операторы или курьеры предупредят вас! Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 500 Р В любой район Митино × Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 500 Р Закажите товаров на сумму свыше 500 рублей и мы доставим ваш заказ в любой район Митино и Павшинскую пойму абсолютно бесплатно. Уточняйте всю актуальную информацию об акциях и скидках у наших операторов. Выбери свою акцию При заказе от 1 300 руб. роллы в подарок Режим работы, время доставки и оплата Заказы принимаются по телефону или через сайт Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 500 Р В любой район Митино

Пицца Митино с доставкой на дом



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Доставка пиццы Митино

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Пиццы на любой вкус

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Но только в последние десятилетия изничем не примечательного блюда небольшой европейской страны, которое готовили в основном сельские жители, пицца превратилась в одно из самых популярных блюд на земном шаре.

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